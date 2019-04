BSV bricht nach der Pause ein

Es folgte dann jedoch eine zweite Halbzeit, in der wenig zusammenlief. Die BSV-Akteure scheiterten wiederholt am starken St.Galler Torhüter Aurel Bringolf. Die Chancenverwertung war mangelhaft; dazu bekam die Deckung insbesondere den zehnfachen Torschützen Andrija Pendic nicht mehr in den Griff. Und es lief auch alles gegen die Gäste. So wurde ein Gegenstosspass von Tobias Baumgartner auf Sebastian Schneeberger mit der Chance auf das 18:19 abgefangen, wenig später stand es 17:21.

Die Berner liessen sich zudem von den Emotionen etwas zu sehr mitreissen. Die Schiedsrichter verhängten strenge rote Karten gegen Thomas Heer (3. Zeitstrafe nach einem Gerangel) und Jakub Szymanski (unglücklicher, nicht absichtlicher Stoss in den Rücken eines Gegners), wodurch der BSV-Abwehrverbund entscheidend geschwächt war.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit gelang St.Otmar alles, den Bernern gar nichts mehr. «Die Höhe des Ergebnisses ist nicht wichtig», meinte der BSV-Trainer Aleksandar Stevic. «Wichtig ist, dass wir die Lehren aus dem Verlauf dieser Hälfte ziehen. Die Chancenverwertung wird sicher ein Thema bei der Analyse sein.»