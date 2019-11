BSV Bern: Gern wieder auswärts

Strahm und Gerlich waren sich einig, dass man in der nächsten Runde gern wieder auswärts antreten würde. «Solche Reisen schweissen ein Team zusammen», meinte der junge Linksaussen. Der Wunsch könnte in Erfüllung gehen, von den fünfzehn infrage kommenden Gegnern haben nur zwei in der 3. Runde wie Donbas auf das Heimrecht verzichtet.

Während Strahm keine Präferenz bezüglich des kommenden Gegners äusserte, war Gerlich in diesem Punkt deutlicher. «Es befinden sich noch einige interessante Teams aus grossen europäischen Städten im Wettbewerb. Am liebsten wäre mir aber eine Reise nach Portugal.»

Konkret zum letztjährigen Finalisten auf die Insel Madeira. Morgen wird sich zeigen, ob sich Gerlichs Wunsch erfüllt. Der nächste Trip ist ein kurzer, die sich in einer halben Stunde bewältigen lässt. Der BSV Bern tritt am Mittwoch zum Derby beim Kantonsrivalen Wacker Thun an.

BSV Bern - Donbas Mariupol 36:27 (18:15)

495 Zuschauer. – SR Charitsos/Naskos (GRE). – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen BSV Bern, 8-mal 2 Minuten inklusive Disqualifikation (Hontscharow/56.) plus Rote Karte (Bespalow/22., grobes Foul) gegen Donbas. – BSV Bern: Tatar (15 Paraden) / Milosevic (2 Paraden); Eggimann (2), Schneeberger, Kaleb (2), Baumgartner (4), Getzmann (10/2), Isailovic, Spinola (4), Gerlich (6/1), Strahm (7), Arn, Freiberg (1). – ohne Mühlemann, Kusio, Rohr und Weingartner (alle verletzt).