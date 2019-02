Zeitzeugen erinnern sich. Am 15. März 2006 schlug Suhr die Thuner in deren Halle. Es sollte für eine halbe Ewigkeit das letzte Mal sein. 16 Gastspiele absolvierten die Aarauer in der Zwischenzeit im Berner Oberland. Sie verloren sie alle. Es gab knappe Niederlagen und Kanterpleiten, aber nie auch nur einen Zähler. Am Donnerstag siegte der Meister von 2000 erstmals wieder im Lachen. 29:24 bezwangen die Besucher die Hausherren. Und Martin Rubin, Wackers Coach, muss konstatieren: «Sie waren uns in allen Belangen überlegen.»