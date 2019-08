YB und Belgrad sehen sich beide als Gewinner

Der Rauch und all die überbordenden Emotionen haben sich verzogen. Was vom rauschenden Mittwochabend im Stade de Suisse bleibt, ist die Erinnerung an ein turbulentes, unterhaltsames Fussballspiel.

Mit Berner Chancenwucher und Belgrader Torhütergala. Mit Toren, Leidenschaft und Video(beweis). Mit einem über weite Strecken erstaunlich grossen YB – insbesondere in Anbetracht der komplizierten Umstände wie Kaderumbau, Unerfahrenheit des Teams, unglücklicher Spielverlauf.