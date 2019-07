YB-Spieler formen schwarzes Herz für Ismaili

Quelle: Youtube

Das Herz des BSC YBs trägt im Moment nicht die Farben Gelb-Schwarz, sondern nur die Farbe Schwarz. In einem Video, das der Club am Dienstagnachmittag veröffentlichte, formen die Spieler der 1. Mannschaft in schwarzem Trikot im Rahmen des Trainingslagers in Fügen im Zillertal ein Herz. «In Gedanken an Florijana, ihre Familie und ihre Freunde», wie es auf der Homepage heisst.