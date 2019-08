YB-Noten: Seoane hat es nicht leicht

David von Ballmoos: Note 4,5

Ist ein nahezu beschäftigungsloser Goalie. Als es ihn beim Dropkick Domgjonis braucht, ist er hellwach. Es bleibt die einzige Prüfung, weil die Zürcher gar noch harmloser werden.

Frederik Sörensen: Note 5,0

Der Zugang spielt beim Debüt im 3-4-1-2-System rechts in der Dreierkette. Fügt sich vorzüglich ein, mit Ausstrahlung, guten Ansätzen in der Spieleröffnung und einer Annäherung an sein erstes Tor.

Fabian Lustenberger: Note 4,5

Der Captain agiert auch in der Dreierkette abgeklärt.

Nicolas Bürgy: Note 4,5

Der Dritte im YB-Defensivbunde ist ebenfalls solid. Schaltet vor dem 2:0 blitzschnell um.

Saidy Janko: Note 4,5

Sucht im rechten Mittelfeld konsequent den Weg nach vorne. Und kommt regelmässig am Gegner vorbei. Bis auf eine frühe Hereingabe auf Fassnacht mit Verbesserungspotenzial bei Flanken.

Vincent Sierro: Note 4,0

Ist im Mittelfeld vorab für die Absicherung zuständig. Erlaubt sich Unaufmerksamkeiten.

Gianluca Gaudino: Note 5,5

Darf erstmals in der Liga von Beginn an spielen. Die Partie mit einem tief stehenden Gegner und viel Ballbesitz ist wie gemacht für den Techniker. Schlägt den Freistoss, der zum 1:0 führt. Trifft in der Schlussphase mit einem ebensolchen durch die Mauer zum 4:0.