YB mit vollem Akku unter Hochspannung

Nach der Berner Machtdemonstration gegen die Basler am Sonntag ist die Frage nach dem Topfavoriten auf den Meistertitel 2020 in der Super League endgültig beantwortet. Die Young Boys überzeugten gegen den FCB mit einer starken, reifen Vorstellung. Sie waren in allen Belangen derart viel besser, dass der eine und andere Beobachter bereits den Eindruck erhalten könnte, der Liga drohe im Frühling erneut wie letztes Jahr die totale Langeweile an der Tabellenspitze.