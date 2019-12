YB mit viel Kampf und Krampf zum Wintermeister

Das ständige Auf und Ab

Die Young Boys begaben sich in der Vorrunde auf eine unterhaltsame Achterbahnfahrt, die im Stade de Suisse viele Besucher anzog. Der Start missriet im Hochsommer mit einem enttäuschenden 1:1 gegen Aufsteiger Servette. Miralem Sulejmani bereitete damals das Führungstor Nicolas Ngamaleus nach fünf Minuten vor, musste aber später verletzt ausgewechselt werden. Der spielstarke Serbe ist seit über einem Jahr nicht mehr richtig fit, sein Ausscheiden gegen Servette war im Juli ein unschöner Vorbote auf viele weitere Verletzungen bei YB.

Dennoch blieb der Titelverteidiger in der Super League bis Anfang November und dem 0:3 bei … Servette ungeschlagen. Ein paar Wochen später folgte das ernüchternde 0:3 in Basel, doch da waren die Young Boys bereits schwer gezeichnet von all den Ausfällen und Umstellungen. Einspielen jedenfalls konnte sich das Team nie, und als auch noch der äusserst wichtige Captain Fabian Lustenberger wochenlang ausfiel, war es um die Balance endgültig dahin. «Ihn können wir nicht ersetzen», sagt Seoane. Der Trainer aber jammerte nie wegen der prominent besetzten Verletztenliste.

Mehrmals retteten sich die Young Boys dank späten Toren und kaschierten defensive Unzulänglichkeiten, etwa bei den 4:3 gegen St.Gallen und in Sitten. Die vielen Fehler der Verteidiger jedoch führten regelmässig zu Rückschlägen, insbesondere Frederik Sörensen, aber auch Cédric Zesiger und mit Abstrichen Nicolas Bürgy leisteten sich Patzer.

Es kann nur besser werden

Und irgendwann war die Zitrone ausgequetscht, mentale und körperliche Frische gingen verloren. Das doppelte Scheitern im Europacup war bitter und unglücklich, die kontinentale Kampagne jedoch kein Misserfolg, zumal die Young Boys äusserst knapp ausschieden. Und in der Super League kann es für sie nur besser werden, wenn all die wertvollen Zentrumsspieler ab Beginn der Vorbereitung zur Rückrunde am 3. Januar einer nach dem anderen zurückkehren.