Vielleicht bietet sich YB heute und am nächsten Dienstag eine historische Gelegenheit. Es ist jedenfalls zumindest fraglich, ob eine Schweizer Mannschaft in den nächsten Jahren noch einmal so nahe an der Champions League sein wird. Der Ausscheidungsweg des Super-League-Triumphators wird ab 2020 drei Runden lang sein – und irgendwann könnte der wichtigste, lukrativste, beste Clubwettbewerb der Welt ohnehin eine geschlossene Gesellschaft der Grossen, Reichen und Attraktiven sein.