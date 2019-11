YB siegt einmal mehr spektakulär

3:3 ist der Spielstand. Zwischen Sion und YB. Und im Privatduell zwischen Pajtim Kasami und Jean-Pierre Nsame, den überragenden Figuren des packenden und fehlerhaften und genau deswegen äusserst unterhaltsamen Nachmittags im Tourbillon. Constantin und Sion streben den Sieg an, aber es sind – natürlich – die Young Boys, die das letzte Wort haben. Nach einer herrlichen, rasanten Kombination unter Anleitung von Michel Aebischer ist es Roger Assalé, dem eine Viertelstunde vor Spielende der entscheidende Treffer gelingt.

Elf Gegentore in vier Spielen

Und so gewinnen die Young Boys im ersten Spiel nach der Länderspielpause 4:3 – wie in der letzten Begegnung vor dem zweiwöchigen Unterbruch im Spitzenkampf gegen St. Gallen. «Das war grosse Unterhaltung für die Zuschauer», sagt YB-Trainer Gerardo Seoane, «und solange wir am Ende ein Tor mehr als der Gegner erzielt haben, stimmt das für uns. Aber es gab schon ein paar Dinge, die nicht ideal waren.»

In den letzten vier Super-League-Partien hat YB nun elf Tore erhalten, das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Der Meister aber ist direkt und hoch attraktiv unterwegs Richtung Titelverteidigung. Weil Basel am Samstag bei Aufsteiger Servette verlor, beträgt der Vorsprung auf den Verfolger vor dem Gipfeltreffen am Sonntag beim FCB vier Punkte. Auch deshalb spricht Captain Fabian Lustenberger von einem gelungenen Wochenende: «Und nimmt man drei Punkte mit, ist es auch in Ordnung, wenn nicht alles perfekt läuft.»

Kasami kontert YB-Topstart

Dabei deutet im Tourbillon vorerst wenig auf eine Begegnung mit derart viel Drama hin. Nsame erzielt in den ersten 140 Sekunden zwei Tore für die Young Boys, und weil der FC Sion im November 2019 wie so oft im hausgemachten Chaos versinkt, könnte das bereits die frühe Entscheidung bedeuten.

Am Sonntagnachmittag aber hat offenbar der Circus Maximus zur Sondervorstellung geladen. Denn speziell ist an diesem Tag nicht nur eine 2:0-Führung nach zweieinhalb Minuten. Unerwartet ist auch das Aufbäumen Sions unter der Regie des spielstarken Bastian Toma und des treffsicheren Kasami. Dieser ist es, der Mitte der ersten Halbzeit in etwas weniger als eineinhalb Minuten ebenfalls zweimal reüssiert und die defensiven Mängel des Leaders offenlegt. Beim 1:2 macht YB-Linksverteidiger Ulisses Garcia eine schlechte Figur, zuerst mit Ballverlust und später mit Stellungsfehler. Und beim 2:2 stehen die unsicheren Innenverteidiger Frederik Sörensen und Cédric Zesiger mit Patzern Pate.