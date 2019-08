Yakin scheitert bei Glarner Feierabendkickern

Dabei hatte Godberg Barry Cooper den Oberklassigen früh in Führung geschossen, noch vor Ablauf einer halben Stunde vermochten die Amateure aus Niederurnen jedoch auszugleichen. Yves Sanchez und Dejan Ilic erzielten schliesslich die Tore zum 3:1.

Gerade noch den Kopf aus der Schlinge ziehen vermochte Schaffhausens Ligakonkurrent Aarau. Nachdem der Promotion-League-Verein Cham in der 76. Minute das 2:1 erzielt hatte, glich Petar Misic für die Aargauer kurz vor Schluss aus. Und nach einer torlosen Verlängerung gewann Aarau das Penaltyschiessen. Dabei traf von vier Schützen des Unterklassigen nur einer – der junge Aarauer Keeper Nicholas Ammeter parierte zwei Penaltys.

Von den Super-League-Clubs stehen am Sonntagnachmittag Thun (in Signal), Luzern (in Kreuzlingen) und Xamax (bei Yverdon) im Einsatz. (wie)

Die Sonntagsspiele

Linth 04 - Schaffhausen 3:1 (1:1). 600 Zuschauer. – SR Rosset. – Tore: 13. Cooper 0:1. 25. Feldmann 1:1. 56. Sanchez 2:1. 93. Ilic 3:1.