Xhaka soll bleiben und Mourinho spioniert

Mit dem von Hertha BSC umworbenen Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka in der Startelf agierten die Londoner von Beginn an druckvoller. Der ivorische Stürmer Nicolas Pépé belohnte die starke Vorstellung mit dem Treffer zum 1:0 (8.). Verteidiger Sokratis erhöhte drei Minuten vor der Pause verdient auf 2:0. Die Red Devils aus Manchester wurden erst in der zweiten Halbzeit etwas besser. Richtig gefährlich wurde es für Arsenal allerdings nicht.

Bei Arsenal überzeugt Xhaka im Mittelfeld als Spielmacher. Dies war auch seinem Coach nicht entgangen. Arteta sagte nach der Spiel: «Ich denke, dass Xhaka bei Arsenal bleibt.» Der Schweizer habe ihm zudem versichert, dass er bei Arsenal bleiben möchte.

Granit Xhaka’s game by numbers vs. Man Utd:100% final third pass accuracy 93% pass accuracy 8 ball recoveries 5/5 long balls 3 fouls suffered 3 tackles won2 interceptions One of his best performances in an Arsenal shirt. ???????????? pic.twitter.com/3F85zkKf80 — Statman Dave (@StatmanDave) January 1, 2020

Mourinho siegt Gelb für Spicken

Tottenham Hotspur patzte dagegen beim 0:1 in Southampton. Danny Ings traf mit seinem 13. Tor in dieser Saison. Die Spurs verpassten nach der siebten Saison-Niederlage näher an Chelsea (nur 1:1 bei Brighton) auf Rang vier heranzurücken. Zudem muss Trainer José Mourinho um Torjäger Harry Kane bangen, der 15 Minuten vor dem Ende angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Während der Partie sah Tottenham-Coach Mourinho die Gelbe Karte. Doch nicht etwa wegen Reklamierens, eher war einen Unsportlichkeit der Grund. Als Ralph Hassenhüttl, der Coach von Gegner Southampton, in der Schlussviertelstunde Anweisungen auf einem Zettel notierte, lief Mourinho zur Bank der Gäste und schaute was dort notiert wurde. Vom Referee sah er dafür Gelb. Der Portugiese entschuldigte sich in bester Mourinho-Manier: «Ich denke, die Gelbe Karte geht in Ordnung. Ich war unhöflich, aber ich war unhöflich zu einem Idioten.»

Leicester City hat den zweiten Platz souverän verteidigt. Der Überraschungsmeister von 2016 siegte am Mittwoch bei Newcastle United mit 3:0 und hat mit 45 Punkten den Rückstand auf den FC Liverpool zumindest bis Donnerstag auf zehn Zähler verkürzt. Nach zwei Abwehrfehlern von Newcastle-Profi Florian Lejeune waren der Spanier Ayoze Pérez (36.) und James Maddison (39.) für Leicester erfolgreich. Hamza Choudhury (87.) erzielte den dritten Treffer.