Wird Shaqiri jetzt zum Problem im Nationalteam?

Deshalb ist Xherdan Shaqiris Verzicht umso überraschender. Er kann sogar als Respektlosigkeit gegenüber seinen Kollegen ausgelegt werden. Am Sonntag gegen Gibraltar in Sitten sollte die Schweiz auch ohne Shaqiri gewinnen, das darf von dieser Mannschaft erwartet werden. Drei Tage zuvor in Dublin könnte das Team seinen offensiven Leistungsträger allerdings gut gebrauchen. Vor allem aber ist es eine schlechte Botschaft an seine Mitspieler, wenn ein Schlüsselspieler Wichtigeres zu tun hat, als schwierige Qualifikationspartien zu bestreiten.

Denn Shaqiri will sich lieber auf seinen Club konzentrieren, wie er ausrichten lässt. Für Liverpool kam der 27-Jährige in den ersten vier Matches dieser Saison gerade mal fünf Minuten zum Einsatz. Die Spielpraxis mit dem Nationalteam hätte er also gut gebrauchen können. Umso mehr wirft dieser Entscheid Fragen auf. Und er nährt die Gerüchte, wonach sein Verhältnis mit Trainer Vladimir Petkovic zumindest angeschlagen sein soll.

Er fühlt sich übergangen

Dabei geht es vor allem um Wertschätzung. Shaqiri, mit 22 Toren und 22 Assists in 82 Länderspielen, findet offenbar, er erhalte nicht den Platz in der internen Hierarchie, den er seiner Meinung nach verdient. Besonders soll sich der Linksfuss daran gestört haben, dass ihm Granit Xhaka vor Jahren in der Captain-Reihenfolge vorgezogen wurde – und das, obwohl Shaqiri ein Jahr länger im A-Nationalteam spielt. Mehrfach fühlte er sich übergangen, was er mit Liebesentzug quittierte. Vor anderthalb Jahren zog Shaqiri den Abstiegskampf mit Stoke den beiden Testspielen gegen Griechenland und Panama vor. Im Team kam das alles andere als gut an.

Ebenso wenig wie die jüngste Absage. Deshalb wird die Medienkonferenz mit Petkovic heute Nachmittag (ab 15 Uhr im Livestream) mit Spannung erwartet. Wie rechtfertigt er Shaqiris Entscheid? Wie hat er darauf reagiert? Und belastet das die künftige Zusammenarbeit?

Viele offene Fragen. Wegen Shaqiri wird sich kaum eine um den nächsten Gegner drehen.