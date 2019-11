Wie weiter mit Cedric Itten?

Vladimir Petkovic hat ein neues Problem. Nein, es geht nicht um Kommunikation oder ob ein Spieler noch Lust aufs Nationalteam hat. Es ist eher ein Luxusproblem. Und es trägt den Namen Cedric Itten.

Nach Ittens fast schon kitschigem Auftritt in St. Gallen (Siegtor zum 1:0 gegen Georgien) legte der Stürmer in Gibraltar nach und gab mit seinem Doppelpack dem Nationaltrainer eine hübsche Denkaufgabe mit in die Winterpause. Was, wenn alle fit sind? Schliesslich rückte Itten nur nach, weil alleine in der Offensive sechs Spieler ausfielen – mit Haris Seferovic kam kurz vor dem Georgien-Spiel gar ein siebter hinzu.