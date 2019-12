Wie sich Fassnacht Respekt vor den Rangers verschaffte

Heute, um 21 Uhr am 12.12., können die Young Boys mit einem Sieg im Ibrox-Stadion von Glasgow die nächste Runde in der Europa League erreichen. «Ich denke schon, dass ich mir etwas Respekt verschafft habe», sagt Fassnacht am Tag vor dem grossen Spiel und blinzelt frech. «Aber es gibt auch noch zehn andere Spieler auf dem Feld von uns. Um so besser, wenn wir den Gegner vor grosse Herausforderungen stellen.»

Erstes «echtes» YB-Tor in Glasgow?

Fassnacht ist in der Startaufstellung zu erwarten. Hoarau, der Held vom Juve-Spiel, nicht zwingend. Der Franzose ist nach einem von Verletzungen und langen Wartezeiten geprägten Herbst noch auf der Suche nach seiner Form. Auch von der Bank aus kann er für Trainer Gerardo Seoane eine effektives Mittel sein, spät noch einmal für offensive Gefahr im Spiel zu sorgen.

Und zum ersten «echten» YB-Torschützen in Glasgow zu werden. 1977 spielte YB im Cupsiegercup gegen die Rangers, auswärts gab es ein 0:0. Und 1993 traf YB im Uefa-Cup auf Celtic, Alain Baumann traf im Auswärtsspiel. Nur leider ins falsche Tor: YB verlor 0:1 und schied aus.