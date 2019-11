Wenn Fussballer in der Stadt angepöbelt werden – der Podcast

Wenn er in Zürich in den Ausgang geht, kommt es vor, dass er angespuckt wird oder eine Ohrfeige kassiert. Kay Voser erzählt in unserer neuen Podcast-Folge, wie es ist, wenn man als Fussballprofi die Trikots gleich beider Zürcher Vereine getragen hat. Er kann also nachvollziehen, wie sich Oliver Buff fühlt, der bei seinem ersten Einsatz für die Grasshoppers vom GC-Anhang ausgepfiffen und beleidigt worden ist. Weil er zuvor zwölf Jahre lang das Trikot des Stadtrivalen FC Zürich getragen hat.