Warum muss der FCZ als einziger am Mittwoch spielen?

Die Liga plant ihre 36 Runden um diese Sperrdaten herum. Aus Gründen der Fairness muss sie zum Beispiel auch beachten, dass Teams, die international im Einsatz stehen, nach einem Spiel zwei volle Ruhetage bis zur nächsten Begegnung zugestanden werden. Bei zum Beispiel drei Mannschaften in der Gruppenphase der Europa League (Spieltag: Donnerstag) würde das bedeuten, dass alle ihre Ligaspiele zwingend am Sonntag spielen müssten. Sämtliche Variablen werden im Computer eingespeist. Die Software errechnet daraufhin die Spielpläne. Das kann Stunden dauern. Und auch dann ist der Spielplan noch nicht fertig.

Fernsehen

Lombardo legt dem Teleclub die Spielpaarungen vor, die pro Runde zur Verfügung stehen. In intensiven Gesprächen mit dem Live-Broadcaster werden die Paarungen auf die pro Runde zur Verfügung stehenden Anspielzeiten verteilt. Nicht ins Detail bekannt und hochkomplex ist die Sublizenzierung des Pay-TV-Senders mit dem Schweizer Fernsehen. Beachten werden müssen immer die Restriktionen aus dem TV-Vertrag. Splitting der Runden auf zwei Tage (zwei Spiele am Samstag, drei am Sonntag). Gewisse Faktoren sind verhandelbar. Gewisse Faktoren wie Hochrisikospiele oder Auflagen der Behörden nicht.

Kontrolle

Was der Computer am Ende ausgerechnet hat, ist nicht in Stein gemeisselt. Der Plan wird manuell überprüft. Aber weder Mensch noch Maschine sind unfehlbar – das zeigte der Spielplan 2019/20.

Reihenfolge

In der Bundesliga gilt zum Beispiel noch, dass in der Hin- und Rückrunde dieselbe Reihenfolge der Partien gilt, nur mit getauschtem Heimrecht. Diese Regel wurde in England oder Frankreich zugunsten der Spannung bereits verworfen. In der Ligue 1 etwa müssen nur sechs Begegnungen zwischen Hin- und Rückspiel liegen. Diese Revolution liegt auch in Deutschland in der Luft.

In der Super League ist das mit den vielen Sonderwünschen und Mantelnutzungen gar nicht möglich. Selbst der Wechsel Heimspiel, Auswärtsspiel, Heimspiel usw. ist nicht ausnahmslos machbar.