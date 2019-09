Und Petkovic sagt: «Ich liebe alle»

Was das Spiel gegen Gibraltar anging, störte sich Xhaka vor allem daran, dass die Schweiz fast 40 Minuten benötigt hatte, um in Führung zu gehen. Sie hätten die ersten Tore früher machen müssen, sagte er. Doch zu kritisch wollte er nicht sein. «Ein solches Spiel müssen wir einfach gewinnen – egal wie. Wir haben die Pflicht definitiv erfüllt.»

Xhaka hofft, dass es bald nur noch um Fussball geht

Das Glück der Schweizer war an diesem Abend, dass Dänemark in Georgien nicht gewinnen konnte (0:0). Mitte Oktober kommt es innert vier Tagen zu den vermutlich entscheidenden Partien gegen Dänemark (in Kopenhagen) und Irland (Genf). Xhaka redet von «zwei ganz grossen Spielen». Und Xhaka hofft, dass bis dahin wieder Ruhe eingekehrt ist und es «nur noch um Fussball geht» nach den vielen Geschichten um Shaqiris Absenz in den vergangenen Tagen.

«Die Leute schreiben, reden, tun und machen», sagte er, «das können wir leider nicht beeinflussen. Aber wir haben in den vergangenen zwei Spielen gesehen, dass die Mannschaft einen guten Spirit hat. Egal, ob es gut oder schlecht läuft.» Und er sei stolz, Teil dieses Teams zu sein, bemerkte Xhaka auch noch.

Die Leute schreiben, reden, tun und machen, das ist ganz bestimmt so, wenn es um die Schweizer Nationalmannschaft und ihre Fussballer geht. Allerdings schien Xhaka in Sitten schon vergessen zu haben, was am Donnerstag in Dublin passiert war. Da hatte er die Shaqiri-Debatte selbst wieder befeuert mit seinem Angebot, dem abwesenden Mitspieler das Captain-Bändeli zu überlassen, falls es nur darum gehe.

Embolo wünscht sich Mitspieler mit Freude und Form

Die Causa Shaqiri beschäftigt die Fussball-Schweiz. Und sie beschäftigt auch weiterhin die Nationalmannschaft. Nicht nur im Fall von Xhaka. Sondern auch im Fall von Breel Embolo. Der Stürmer hoffte nach dem Sieg gegen Gibraltar, dass im Oktober «alle mit Freude und guter Form dabei sein werden».