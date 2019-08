Trotz Ausfällen und Abgängen bläst der FCB zur Aufholjagd

Unter erschwerten Bedingungen

Im 250. Spiel der Basler Europacup-Geschichte muss der FCB ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen. Mit einem Team, das diese Saison noch nie ohne Gegentreffer geblieben ist. Und gegen ein Team, das in der Liga in drei Spielen kein Tor zugelassen hat. «Wir müssen uns mehr wehren und mehr dagegenhalten als im Hinspiel», sagt Koller, «wir wollen von Anfang an hellwach sein.» Allerdings müssen die Basler sich unter erschwerten Bedingungen wehren.

Im Sturm stehen Albian Ajeti nach seinem Transfer zu West Ham United und der verletzte Ricky van Wolfswinkel nicht zur Verfügung. Statt ihrer Erfahrung lastet der Druck auf Kemal Ademi, 23, oder Afimico Pululu, 20, die zuletzt beide für Xamax gespielt haben. Und auch Taulant Xhaka wird den Baslern nicht die Emotionen bringen, die letzte Woche so schmerzhaft vermisst wurden: Der 28-Jährige ist wegen einer Hüftverletzung gar nicht erst mitgereist.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: