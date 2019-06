Tränen und Wut – Kamerun droht mit Spielabbruch

Diskussionen, Emotionen, ein drohender Spielabbruch. (Quelle: SRF)

Bis Schiedsrichterin Liang Qin Captain Aboudi Onguene zu sich nimmt. Die Chinesin erklärt der Kamerunerin, was geschehen ist. Glücklich sieht Onguene auch danach nicht aus. Aber sie bringt ihre Mitspielerinnen wenigstens dazu, den Anstoss auszuführen.

Kurz darauf ist Pause. Aber die Gemüter haben sich noch nicht beruhigt. Trainer Onguene grollt auf dem Weg in die Garderobe in Richtung Kamera, fragt, ob das noch Fussball sei? Und Augustine Ejangue ist so aufgewühlt, dass sie noch auf dem Feld weinen muss.