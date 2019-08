Torfestival und VAR-Konfusion bei ManCity-Startsieg

Der brasilianische Nationalspieler Gabriel Jesus (25. Minute), der überragende England-Stürmer Raheem Sterling (51./75./90.+1) und der Argentinier Sergio Agüero (86.) per Foulelfmeter trafen im London Stadium zum Kantersieg für Man City. Dabei hatte sich der Meister gegen das Team des Schweizer Nationalspielers Albian Ajeti (nicht im Aufgebot) phasenweise sogar noch etwas schwer getan. Durch den Erfolg übernahm ManCity vorerst die Tabellenführung.

Ein zweiter Treffer von Jesus in der 53. Minute wurde nach Eingreifen des Videobeweises wegen einer Abseitsstellung aberkannt, Sterlings zweites Tor hingegen durch VAR bestätigt.

Fuck off you cant give that offside man hahaha VAR is fucked. pic.twitter.com/kZitiHsCJK

— Dazza (@NUFC_DAZZA) August 10, 2019