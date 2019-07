Thun muss gegen Spartak Moskau ran

Der Schweizer Vize-Meister ist in der Champions-League-Qualifikation auf dem Platzierungsweg unterwegs. Das Hinspiel findet am 6. oder 7. August statt, das Rückspiel am 13. August. Sollte der FCB gegen Eindhoven scheitern, kann er in der 3. Qualifikationsrunde für die Europa League weiterspielen, wo er auf den Sieger aus den Partien zwischen Haugesund (Norwegen) und Sturm Graz treffen würde. Übersteht er die Ausmarchung gegen Eindhoven, ist ihm mindestens die Gruppenphase der Europa League sicher.

Thun gegen Spartak Moskau

Ebenfalls in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League greift der FC Thun ins Geschehen ein, er tut dies als klarer Aussenseiter gegen Spartak Moskau, einer der schwierigeren Gegner aus dem Kreise der gesetzten Teams.

Sollte sich der FC Luzern in der 2. Qualifikationsrunde gegen die Färöer von Klaksvik durchsetzen, so würde er in der 3. Runde entweder auf Espanyol Barcelona oder auf die Isländer von UMF Stjarnan treffen.