Thun gewinnt, FCZ gibt dramatisch Punkte ab

Den ersten Saisonsieg in letzter Minute verpasst Der FC Zürich findet nicht aus der Krise. In der Nachspielzeit gleich Neuchâtel Xamax mit einem Mann weniger im Letzigrund zum 2:2 aus. Lewan Charabatse hätte in der Nachspielzeit fast mit einem Sonntagsschuss aus mehr als 30 Metern für die Entscheidung gesorgt. Es wäre das 3:1 gewesen für den FC Zürich, so kam es aber zu einem letzten Angriff für die Gäste und Einwechselspieler Gaetan Karlen erzielte mit einem Fallrückzieher den Ausgleich. Wieder nichts, wieder nicht der erste Saisonsieg, Zürich bleibt Tabellenletzter. Die 9600 Zuschauer wussten nicht, was passiert war. 7:0 Corner hatte der FC Zürich in der ersten Halbzeit geschlagen, ein klarer Ausdruck für die feldmässige Überlegenheit. Wie so oft fehlte die Präzision auf den letzten Metern und so stand es nach 43 Minuten immer noch torlos unentschieden. Umso grösser war dann der Jubel, als Marco Schönbächler nach einer schnellen Kombination plötzlich solo aufs Tor von Laurent Walthert losziehen konnte, und souverän vollendete. Zum ersten Mal in dieser Saison lag der Stadtclub nun also in Führung. Doch eine befreiende Wirkung schien der Führungstreffer nicht zu haben - im Gegenteil: In den ersten 20 Minuten nach der Pause überliessen die Zürcher den Gästen die Initiative komplett und die fast logische Konsequenz war der Ausgleich durch Innenverteidiger Marcis Oss nach einem Corner. Als Neuenburgs Pietro Di Nardo wenig später für ein gefährliches Einsteigen in der Platzmitte gegen Toni Domgjoni vom Platz gestellt wurde, hatte der FCZ wie schon vor einer Woche in Sion ein nummerisches Plus. Bald kam es zur weiteren Duplizität der Ereignisse, diese war allerdings unerwünscht. Der FCZ erhielt einen Handspenalty, Mimoun Mahi setzte ihn aber an die Latte. In Sitten hatte Benjamin Kololli in der gleichen Situation nur den Aussenpfosten getroffen. Zwei Gegentore hatte der FCZ im Wallis noch bekommen, und so den sicher geglaubten Sieg noch hergegeben. Dies wiederholte sich im Letzigrund: Der eingewechselte Assan Ceesay knallte zwar den Ball nach einer Flanke von Mahi volley unter die Latte (77.)., es war aber dennoch nicht der Siegtreffer. Schon in drei Tagen kann es Zürich besser machen. Dann gastiert der FC St. Gallen im Letzigrund, die Partie wurde wegen des Leichtathletik-Meetings «Weltklasse Zürich» vom 29. August vorgezogen.