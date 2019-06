Thorsten Schick wechselt zu Rapid Wien

Schick wird am 20. Juni mit dem Team in die Vorbereitung für die neue Saison starten. Damit verpasst er knapp einen alten Bekannten. Fredy Bickel war nach seinen Rauswurf in Bern im September 2016 Sport-Chef bei Rapid Wien. Anfang April hatte Bickel die Auflösung seines Vertrags auf Ende Saison 2018/2019 bekannt gegeben, obwohl eine Vertragsverlängerung bereits per Handschlag beschlossen war.