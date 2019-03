Shaqiri fällt verletzt aus und muss für Nationalmannschaft passen

Die Schweizer Nationalmannschaft muss zum Auftakt der EM-Qualifikation am Samstag in Tiflis gegen Georgien und am Dienstag in Basel gegen Dänemark auf den verletzten Xherdan Shaqiri verzichten.

Der Offensivspieler des FC Liverpool, der zuletzt im Club kaum mehr zum Einsatz gekommen war, leidet an einer schmerzhaften Entzündung in der Leistengegend und erklärte nach dem Zusammenzug am Montag in Zürich mit dem ersten Training Forfait. Ein Ersatz für Shaqiri wird am Dienstag nachnominiert.