Spiez jubelt im Cup

Nicht so Peter Kobel. «Ich wusste, dass wir reagieren können», sagt der Trainer. In der Tat glichen die Spiezer nach gut einer Stunde aus. Ivan Markovic hatte mustergültig für Captain Adrian Stucki aufgelegt.

Nur neun Minuten später gelang Cyrill Baumann mit einem Flachschuss das 3:2. Mit der Führung im Rücken liessen die Spiezer in der Schlussviertelstunde nichts mehr anbrennen. Die Oberklassigen aus der 2. Liga interregional hatten auch konditionelle Vorteile gegenüber Saxon, das in der 2. Liga regional engagiert ist.

In der 88. Minute sorgte Markovic nach einem Freistoss für die Siegsicherung. Der 22-jährige Spiezer war erst in den letzten Tagen von Naters verpflichtet worden und absolvierte sein erstes Spiel. Der Stürmer, der einst vier Einsätze in der Super League für den FC Thun realisierte, avancierte zum Matchwinner.

«Was gibt es Schöneres als heimzukommen und im ersten Spiel gleich etwas Historisches zu erreichen», so Markovic. Der Sieg im Wallis war zwar hart erkämpft, aber letztlich verdient. «Wir haben mit Herz und Wille gespielt, das war entscheidend», sagt Kobel.

Wie der Trainer hoffen nun am Sonntagabend bei der Auslosung alle im Club auf ein grosses Los. Die Wunschgegner sind dabei klar: YB oder Thun. Dann soll es Mitte September in Spiez zu einem Volksfest kommen, so wie 2010 als der FCS in der 1. Cuprunde YB empfangen durfte.