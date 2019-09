Spieler von Rakitic-Club nach Tumulten gesperrt

3:2 gewann der SC Zofingen den Aargauer Spitzenkampf gegen NK Pajde in der Gruppe 5 der 2. Liga interregional. Wirklich für Aufsehen sorgte, was danach passierte: Es kam zu Tumulten. Die Gäste, der Club von Barcelona-Mittelfeldspieler Ivan Rakitic (Bruder Dejan ist Trainer, Vater Luka Präsident) bedrohten den Unparteiischen nach Spielschluss sogar so sehr, dass erst die Polizei die erhitzten Gemüter beruhigen konnte. Insgesamt kassierte der Club aus Möhlin AG sechs Rote Karten.