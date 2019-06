Spiel um Platz drei und die goldene Ananas

Nimmt man die Form einer 1350 Gramm schweren Ananas und füllt diese mit Gold aus, so wäre diese bei einem aktuellen Goldpreis von 38 Euro/Gramm ziemlich genau eine Million Euro wert.

Doch es geht nicht nur ums Geld im Duell gegen das Mutterland des Fussballs. Vor allem geht es darum, die Briten wieder einmal zu schlagen. Seit dem Zweiten Weltkrieg konnte die Schweiz erst zweimal gegen England gewinnen. Zuletzt vor 38 Jahren.

Fehlt am Ende die Kraft?

Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic wusste im Halbfinal der Nations League zu überzeugen. Während rund einer Stunde waren die Schweizer die bessere Mannschaft, sie zwangen Europameister Portugal ihr Spiel auf und erspielten sich mehrere Topchancen.

Wie bereits gegen Dänemark (3:3) folgte dann jedoch der Bruch in der Schlussphase der Partie. Im Spiel gegen die Dänen verschenkten die Eidgenossen in den letzten zehn Minuten den sicher geglaubten Sieg. Auch in Porto waren sie gegen Ende nicht mehr so stilsicher, und Cristiano Ronaldo bestrafte die Nachlässigkeit in der Abwehr gleich doppelt.