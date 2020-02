So kommuniziert ein Bundesliga-Schiedsrichter

Deniz Aytekin ist einer der besten deutschen Schiedsrichter. Seit Jahren ist er Fifa-Referee, hat auf höchster Stufe schon dutzende bedeutender Spiele geleitet, etwa die legendäre, überaus hektische «Remontada», das 6:1 von Barcelona im Achtelfinal der Champions League nach einem 0:4 im Hinspiel bei PSG. Von einem Filmteam der ARD hat sich der Deutsche Ende Rückrunde und Anfang Jahr ein paar Wochen begleiten lassen, entstanden ist ein seltener Einblick in die Zusammenarbeit der Schiedsrichter, die Hektik auf dem Feld und die steigenden Ansprüche durch das sich ständig verändernde Regelwerk.

«Was willst du von mir?»

Da steht er also, im Bundesliga-Spiel Ende Oktober zwischen Leipzig und Wolfsburg, und muss jetzt diesem Werner hinterher. «Der nimmt mir ja auf 100 Metern 70 ab», sagt er später schmunzelnd und beweist, wieviel man mit gutem Positionsspiel wett machen kann.

Die Filmemacher haben Aytekin und seine Assistenten zusätzlich verkabelt. Und so hört man, wie Aytekin bei Werner nach dessen Tor rasch nachfragt – «warst du mit der Hand dran?» – wie er dazu mit dem Videoraum in Köln spricht, wie seine Assistenten ihn mit Infos versorgen, daneben stets zwei, drei Spieler auf ihn einreden. «Was willst du von mir?», herrscht er einmal Wout Weghorst an, als der ihm zum wiederholten Mal zu nahe kommt. Der Ton ist rau, Aytekins Autorität aber unbestritten.

Schnitt. Aytekin steht am DJ-Pult, hat Kopfhörer am Ohr. Zum Abschalten dreht er gerne mal auf, das Plattenlegen ist zu einem Hobby geworden. Einmal ist er sogar vor Publikum aufgetreten, an einem mittelgrossen Festival in Deutschland. «Aber wichtig ist mir das nicht», sagt er, «wichtig ist nur, dass ich dabei mal an nichts denken kann.»

Denn die Ansprüche in seinem Beruf steigen. Immer schneller wird der Fussball, immer unübersichtlicher. Im Trainingslager der deutschen Spitzenschiedsrichter in der Winterpause erklärt der DFB-Schiedsrichterlehrwart Lutz Wagner einmal, dass sich immer mehr Spieler in immer kleineren Kreisen des Feldes aufhalten würden. Die Hilfsmittel werden zwar besser, der Video Assistant Referee (VAR) ist in Deutschland in der dritten Saison, es gibt Freistossspray und Funkverbindung unter dem Schiedsrichter-Trio, es gibt Abseitslinien und Torlinientechnologie.