So absurd ist die neue Penalty-Regel für Goalies

Es war der Moment für eine Heldentat. 3:0 hatten die Schottinnen gegen Argentinien geführt, sie schienen bereits für die Achtelfinals der Weltmeisterschaft qualifiziert. Aber dann dieses Aufbäumen der Argentinierinnen! 74. Minute, Milagros Menendez, 1:3. 79., Florencia Bonsegundos Schuss geht via Latte an den Rücken von Schottlands Goalie Lee Alexander und ins Tor – 2:3. Und schliesslich: Elfmeter für Argentinien in der 92. Minute!