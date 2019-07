Slapstick, VAR-Premiere und FCB-Sieg zum Auftakt

Mitrjuschkin mit dem Eigentor (Quelle: Teleclub Zoom).

Es ist das zwischenzeitliche 3:1, das den Deckel auf diese Partie macht. Dass danach auch noch FCB-Neu-Captain Valentin Stocker trifft, ist nur von statistischem Wert. Die Basler gewinnen erstmals seit drei Jahren (und einem 3:0 zuhause gegen Sion) wieder zum Meisterschaftsstart – und stehen damit erstmals seit dem Ende jener Saison auch wieder an der Spitze der Super-League-Tabelle. Das sagt viel über die vergangenen zwei Spielzeiten der Rotblauen aus. Aber wenig über ihre Perspektiven in den nächsten Monaten. Zumal auch die 90 Minuten im Wallis trotz des letztlich deutlichen Resultats keinen durchwegs souveränen, gefestigten FCB gesehen haben.

VAR kommt zum Einsatz

Sion ist trotz zwischenzeitlichen Rückstands – Albian Ajeti trifft in der 22. Minute mit der ersten guten Basler Chance – in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Aber die Gastgeber scheitern mit einer Ausnahme (Luan/35.) an sich, an FCB-Goalie Jonas Omlin oder an der neuen Gerechtigkeit: In der 45. Minute entscheidet Referee Sandro Schärer zunächst auf einen Elfmeter, nimmt diesen Entscheid aber nach Konsultation der Videobilder zurück: Omlin hat den Ball korrekt vor Ndoye geklärt.