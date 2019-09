Schon wieder zwei Punkte verschenkt

Viele Plätze bleiben leer, weil der irische Fan das seit Jahren zweifelhafte finanzielle Gebaren der FAI, des nationalen Verbandes, nicht goutiert.

Nach einer Viertelstunde muss Mbabu eingreifen, um McClean am Torschuss zu hindern. Es bleibt sein bester Moment überhaupt. Ein paar Minuten später wird ein Schuss von Seferovic ­geblockt, es ist die erste halbwegs erwähnenswerte Szene der Schweizer in der Offensive. Rodriguez kommt am Strafraum frei zum Abschluss. Er, sonst mit einer hervorragenden Schusstechnik ausgestattet, trifft den Ball so schlecht, dass der gleich um mehrere Meter am Tor vorbeifliegt.