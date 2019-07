Schauen Sie in Zukunft mehr Frauenfussball?

Am Sonntagabend endete die Weltmeisterschaft der Frauen mit dem neuen, alten Weltmeister: Die USA dominierten das Turnier, wehrten sich gegen all die europäischen Widersacher und hoben zum vierten Mal in der Geschichte die Trophäe des Weltmeisters in die Höhe. Es war eine WM der Rekorde und der vielen Tore, ein Turnier der Emotionen, aber auch eines, das politisierte. Wir wollen von Ihnen wissen, was in Erinnerung blieb.