Scharfe Kritik für Kamerun nach Protest

Das Tor zum 2:0 für England. Video: SRF

Deshalb ätzt der 42-Jährige weiter: «Als ich meine Trainerkarriere startete, sagte mir Arsène Wenger, das Team sei das Spiegelbild des Trainers.» In seinem Team wäre so ein Verhalten undenkbar, so Neville weiter. Am meisten stört ihn, dass diese Aktion den Frauenfussball nun in ein schlechtes Licht rücken könnte: «Diese Bilder gehen nun um die Welt. Meine Tochter will Fussballerin werden, aber wenn sie so etwas sieht, könnte sie sich denken: ‹Nein, ich spiele lieber Netball.›»

Doch Neville fand auch noch positive Worte. Nicht für die Gegnerinnen, sondern sein eigenes Team: «Meine Spielerinnen haben ihre Konzentration fantastisch aufrechterhalten. Ich bin stolz auf ihre Disziplin.»