Schalke schlägt Leipzig – Bayern erobern Tabellenspitze

Diesmal überrannte das Team von David Wagner die bislang beste Abwehr der Liga. Vor 42 164 Zuschauern gingen die Gäste durch einen Kopfball von Salif Sané (29.) und einen Foulpenalty von Amine Harit (43.) in Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Rabbi Matondo (59.) auf 3:0. Leipzig verkürzte durch Emil Forsberg (83.) in der Schlussphase.

Nachlässige Bayern profitieren

Bayern München hat seine Pflichtaufgabe beim Schlusslicht SC Paderborn trotz einiger Nachlässigkeiten mit viel Mühe gelöst. Der Titelverteidiger gewann beim Aufsteiger mit 3:2 und übernahm damit aufgrund der Leipziger Niederlage gegen Schalke die Tabellenführung. Drei Tage vor dem Champions-League-Duell bei Tottenham Hotspur erzielten Serge Gnabry (15. Minute), Coutinho (55.) und Robert Lewandowski (79.) vor 15 000 Zuschauern in der ausverkauften Benteler-Arena die Treffer für die Bayern.

Paderborn wartet damit trotz einer kämpferisch starken Leistung weiter auf den ersten Saisonsieg in der Liga. Die Treffer des eingewechselten Kai Pröger (68.) und von Jamilu Collins (84.) sorgten zwar für Riesenjubel, waren am Ende aber zu wenig.

Bayern-Coach Niko Kovac hatte seine Ankündigung wahr gemacht und ungeachtet der bevorstehenden Champions-League-Partie seine beste Mannschaft aufgeboten. Für Corentin Tolisso rückte Thiago ins defensive Mittelfeld, Kingsley Coman ersetzte den verletzten Ivan Perisic - das waren die einzigen Änderungen im Vergleich zum klaren Sieg gegen Köln eine Woche zuvor. Rückkehrer David Alaba, der seinen Muskelfaserriss auskuriert hat, sass nur auf der Bank.

Wolfsburg weiter ungeschlagen

Der VfL Wolfsburg bleibt neben Rekordmeister Bayern München das einzige noch ungeschlagene Team . Der Europa-League-Teilnehmer feierte nach zuvor drei Unentschieden einen 1:0 Sieg beim FSV Mainz 05 und damit eine gelungene Generalprobe für das zweite Gruppenspiel bei AS Saint-Etienne. Vor 24 303 Zuschauern traf Marcel Tisserand in der 9. Minute zum Sieg für die Niedersachsen, die sich mit zwölf Punkten in der Spitzengruppe festsetzten. Die Mainzer, bei denen Trainer Sandro Schwarz in der hitzigen Nachspielzeit mit der Gelb-Roten Karte auf die Tribüne geschickt wurde, bleiben mit nur drei Zählern aus sechs Spielen Tabellenvorletzter.

Admir Mehmedi spielte bei den Wolfsburgern bis zur 84. Minuten, dann wurde er für den 25-jährigen Brasilianer Joao Victor vom Platz genommen.

Gladbach klopft mit souveränem Sieg oben an

Borussia Mönchengladbach setzt sich dank seiner Torjäger Alassane Pléa und Marcus Thuram in der Spitzengruppe fest. Das Team von Trainer Marco Rose gewann am sechsten Spieltag souverän mit 3:0 bei Hoffenheim und holte damit schon den dritten Liga-Erfolg am Stück. Vor 29 030 Zuschauern, darunter auch Franz Beckenbauer, sorgten Pléa (43. Minute), Thuram (65.) und Florian Neuhaus (83.) am Samstag mit ihren Treffern für einen klaren Sieg.