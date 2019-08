Rotieren, aber nicht brillieren

Ebenso wenig überrascht infolgedessen, dass sich die Thuner gegen die Mannschaft aus der interregionalen Zweitliga lange schwertaten, was aber nicht nur mit der fehlenden Eingespieltheit, sondern vielmehr auch mit dem tief stehenden Gegner zu tun hatte. Die Genfer formierten sich meist schon weit in der eigenen Platzhälfte und machten die Räume für den Superligisten eng. «Sie haben gut verteidigt», attestierte denn auch Schneider.

Der Thuner Trainer sah aber auch, dass vom Heimteam offensiv wenig Gefahr ausging. Andreas Hirzel, der im Tor der Berner Oberländer zu seinem Debüt kam, verbrachte jedenfalls einen ruhigen Arbeitstag. Dennoch wäre der Unterklassige an diesem schwülheissen Sonntagnachmittag plötzlich beinahe in Führung gegangen: Der Schuss aus grosser Distanz von Mickaël Mboli prallte nach 55 Minuten an die Latte. Es war ein Warnschuss, der den Thuner Verantwortlichen in Erinnerung rief, dass genau solche Sonntagsschüsse oft am Ursprung stehen von Cupüberraschungen.

So weit sollte es indes nicht kommen. Wenig später knackten die Thuner das Genfer Abwehrbollwerk. Zweimetermann Nikki Havenaar, zuvor für den am Fuss verletzten Miguel Rodrigues eingewechselt, stieg bei einem Eckball von Miguel Castroman am höchsten und köpfte ein, nur sechs Minuten später schloss Simone Rapp einen Angriff gekonnt zum 2:0-Schlussstand ab. «Wir haben sicher nicht brilliert», sagte Schneider. «Aber wir sind weiter. Das zählt.»

In der nächsten Runde steht für den FCT erneut eine Reise an den Genfersee an. Mitte September treffen die Thuner auf Stade Nyonnais aus der Promotion League.