Roter Sterns Aufschwung dank Superman

Ein Schlüsselspieler bei den eingespielten, stabilen Serben ist ohne Frage Marko Marin. Der Frankfurter mit serbischen Wurzeln bestritt einst 16 Länderspiele für Deutschland, fühlt sich in Belgrad offensichtlich sehr wohl und geniesst seinen Starstatus im Verein sowie bei den Fans. Seit seiner Kindheit ist Marin selber Roter-Stern-Anhänger.

Auch Mittelstürmer Richmond Boakye (55 Treffer in 74 Einsätzen für Roter Stern) kommt nach einem Formtief nach seiner Rückkehr aus China wieder in Fahrt. Beim 1:1 in Kopenhagen erzielte er nach einer Flanke von Marin das 1:0. «Es liegt an mir, Tore zu schiessen. Das werde ich auch gegen YB machen», sagte Boakye in einem Interview mit der Belgrader Sporttageszeitung «Sportski zurnal».

Torwart Milan Borjan, der in Kopenhagen drei Elfmeter parierte, sowie Abwehrchef Milos Degenek sind weitere Leistungsträger. Degeneks Partner in der zentralen Verteidigung, Nemanja Milunovic, ist nach seiner Gelb-Roten Karte in Kopenhagen am Mittwoch ebenso gesperrt wie Aufbauer Dusan Jovancic. Im Kader stehen einige grosse Talente wie Radovan Pankov, der Milunovic in Kopenhagen ersetzte und auch zwei Penaltys verwandelte.

In der Liga souverän

Vor dem Hinspiel in Bern hat Roter Stern nochmals aufgerüstet. Am Sonntag verpflichteten die Belgrader den Flügel Mateo Garcia von Las Palmas für eine Ablösesumme von knapp zwei Millionen Franken, er soll etwa 600'000 Franken im Jahr verdienen. Ob der von vielen Vereinen umworben gewesene Argentinier bereits am Mittwoch in der Startformation sein wird, ist offen.

In Form jedenfalls ist Roter Stern Belgrad auch in der nationalen Liga. Am Samstag resultierte nach einem späten Treffer ein 3:2 bei Spartak Subotica, es war der vierte Sieg im vierten Saisonspiel – wobei zahlreiche Stammspieler für die Begegnung in Bern geschont wurden.