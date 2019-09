Ronaldos neusten Rekord wird Messi nie erreichen

Nach zwei Unentschieden zum Auftakt der EM-Qualifikation lag die Stirn bei manchem Portugiesen ob der Leistung seiner Nationalmannschaft in Sorgenfalten. Doch dann kam Cristiano Ronaldo und sorgte dafür, dass alles wieder gut wurde.

Zuerst führte der Stürmer von Juventus Turin am Samstag sein Team zu einem 4:2-Sieg in Serbien, bevor er am Dienstag mit einem Viererpack praktisch im Alleingang Portugal zu einem 5:1-Sieg in Litauen schoss. Dabei gelang ihm mit den Toren in der 62., 65. und 76. Minute ein lupenreiner Hattrick. Es war sein achter im Dress der Nationalmannschaft und der 54. insgesamt - Rekord, vor seinem ärgsten Rivalen, Lionel Messi. Es scheint aber denkbar, dass sich der Argentinier in Zukunft diesen Rekord noch holen könnte.