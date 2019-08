Petkovic will seinen Captain nicht

Lichtsteiner ist dieser Spieler, von dem das Zitat überliefert ist, er spiele, bis es ihn verblase. Dieser Ehrgeiz ist der Motor für seine Karriere, die ihn zu sieben Meistertiteln mit Juventus geführt hat. Aufhören? Er denkt nicht daran. Vielmehr sagt er: Er wolle zurück in die Nationalmannschaft.

Petkovics Problem

Im März war er letztmals dabei, beim 2:0 in Georgien stand er 90 Minuten im Einsatz. Beim 3:3 gegen Dänemark drei Tage später sass er nur auf der Bank, selbst in der hektischen Schlussphase, in der bei der Schweiz alles drunter und drüber ging und sie den Drei-Tore-Vorsprung verspielte. Petkovic leistete es sich, auf die Erfahrung Lichtsteiners zu verzichten.

Im Sommer nahm er ihn nicht mit zum Final Four der Nations League nach Portugal. Die Begründung hiess: Lichtsteiner habe in diesem Wettbewerb nie gespielt. In Portugal dabei waren dafür Renato Steffen, der auch keine Minute gespielt hatte, oder Noah Okafor, der sogar ein Neuling war, oder Djibril Sow, der gerade einmal auf elf Minuten in der Nations League kam.

Das zeigt, wie weit hergeholt die Begründung Petkovics in Sachen Lichtsteiner war. Und es zeigt, wie schwer er sich tut, mit verdienten Spielern umzugehen. Valon Behrami war im vergangenen August nach der WM in Russland das Paradebeispiel. Der Kämpfer war ob der Pläne und Kommunikation des Coaches derart aufgebracht, dass er umgehend den Rücktritt erklärte.

Lichtsteiner verfolgt einen anderen Weg, einen stillen. Schliesslich ist er noch immer der Captain. Mit seiner Hartnäckigkeit macht er es Petkovic jedenfalls nicht einfach. Dem wäre vielleicht lieber, Lichtsteiner würde von sich aus zurücktreten. So wie das Behrami getan hat. Aber weil das nicht passiert, muss er sich in seltsam anmutende Begründungen flüchten. Wie zum Beispiel die: «Als Nationaltrainer kann ich die Spieler nicht in Pension schicken.»