Pechvogel debütiert mit zwei Eigentoren

Dann folgen jene Szenen, die den Innenverteidiger weit über die Landesgrenzen hinaus in die Schlagzeilen bringen. Vier Minuten nach dem 1:0 bekommen die Gäste einen Freistoss zugesprochen. Sarr versucht die scharf und halbtief von der rechten Strafraumgrenze getretene Flanke zu klären. Der Ball prallt ihm ans Knie, an den Bauch und von dort für Jena-Goalie Coppens unhaltbar ins Tor. Der 24-Jährige ärgert sich über sein Eigengoal.

Gut elf Minuten später steht Sarr bei einem weiteren Freistoss von der rechten Seite wieder im Mittelpunkt. Diesmal kommt die Flanke hoch in den Strafraum geflogen, der 1,88 m grosse Abwehrspieler will mit dem Kopf klären und spediert denn Ball erneut in das eigene Tor. Der Pechvogel, der 2013 mit Borussia Dortmund zu zwei Einsätzen (135 Minuten) in der Bundesliga gekommen war, geht zu Boden und würde am liebsten darin versinken. Für die Schlussphase wird Sarr (in der 87. Minute) ausgewechselt und muss so miterleben, wie seine Mannschaft 1:2 verliert. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler hätte sich bestimmt einen erfolgreicheren Einstand erhofft.