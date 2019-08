Pech im Spiel, Glück bei der Auslosung?

Aber es gab auch: Zenit St. Petersburg, Benfica ­Lissabon, Lyon – hört sich fast wie Europa League an. Roter Stern Belgrad übrigens, der YB-Bezwinger, bekommt es mit Bayern München, Tottenham und Olympiakos ­Piräus zu tun. Touristisch gesehen wäre das für YB grossartig gewesen, sportlich spannend, mit guten Chancen gar auf Rang 3.

Weh muss den Young Boys immer noch tun, dass sie gegen einen derart bescheidenen Gegner ausgeschieden sind. Und wie: als zweimal stärkeres, zweimal aktiveres, zweimal überzeugenderes Team. Und die Berner Mannschaft ist wertvoller als Roter Stern und besser besetzt, YB besitzt auch den höheren Uefa-Koeffizienten. Im Ausland wurde das Scheitern des Schweizer Meisters durchaus mit einigem Erstaunen verfolgt.

Glücksritter Roter Stern

Zumal Roter Stern zuvor bereits drei Runden zu überstehen hatte in der Qualifikation – und dabei eher nicht überzeugte gegen Süduva aus Litauen (2:1, 0:0), HJK Helsinki (2:0, 1:2) sowie den FC Kopenhagen (1:1, 1:1, Sieg im dramatischen Elfmeterschiessen). Genau genommen hat Roter Stern die letzten fünf Qualifikationspartien nicht gewonnen.

Und bereits letztes Jahr hatte sich der serbische Meister mit allem Dusel der Welt und entgegen jeglicher Logik nach vier siegreichen Runden für die Königsklasse qualifiziert. Gegen Spartak Trnava aus der Slowakei erst in der Verlängerung – und im Playoff gegen den FC Salzburg dann nach einem 0:0 zu Hause dank der Auswärtstoreregel (!) und einem 2:2 nach 0:2-Rückstand und totaler Unterlegenheit in Salzburg. Roter Stern Belgrad ist der Glücksritter Europas.

Wie wäre es mit Arsenal?

Heute um 13 Uhr trifft sich das kleine Fussballeuropa in ­Monaco: Europa-League-Auslosung. 48 Teams, 12 Gruppen, YB ist in Topf 2. Dieser Wettbewerb ist nicht mal im Ansatz so aufregend wie die Champions League. Das zeigt sogar die schmucklose Uhrzeit: Gestern gab es eine prunkvolle Abendgala, heute einen ziemlich bürokratischen Akt am Mittag.