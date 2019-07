Nuzzolo darf gegen YB ran

Xamax gilt als erster Abstiegskandidat, überraschte zum Start aber mit einem 2:2 bei Thun, obwohl die Offensivspieler Taulant Seferi (YB-Leihgabe) und Pietro Di Nardo (einst YB-Junior) innerhalb von fünf Minuten die Gelb-Rote-Karte sahen. Sie fehlen gegen den Titelverteidiger gesperrt, nicht aber Raphaël Nuzzolo, Doppeltorschütze in Thun.

Nuzzolo wurde im Barrage-Hinspiel gegen Aarau (0:4) am 30. Mai des Feldes verwiesen, nachdem er laut Schiedsrichter Stephan Klossner in Richtung Referee gespuckt hatte. Nuzzolo bestritt diese Anschuldigung, war bei der sensationellen Wende im Rückspiel in Aarau gesperrt, durfte aber gegen Thun spielen, weil Xamax Rekurs eingelegt hatte – und die zuständige Kommission in den letzten zwei Monaten unter anderem wegen Ferienabwesenheiten keinen Termin fand, um die Einsprache zu behandeln. Das soll nun laut der Liga nächste Woche passieren. Damit ist der 36-jährige Topskorer Nuzzolo (letzte Saison je 14 Tore und Assists) auch gegen seinen früheren Verein YB spielberechtigt.

Bei den Young Boys steht Captain Fabian Lustenberger nach Rückenschmerzen zur Verfügung – wie Christopher Martins (gegen Servette gesperrt). Möglich ist statt des 4-4-2-Systems eine defensivere Ausrichtung mit drei zentralen Aufbauern.

So könnte YB spielen: von Ballmoos; Janko, Lustenberger, Bürgy, Garcia; Martins; Sulejmani, Sierro, Aebischer, Ngamaleu; Hoarau. – Ohne Lauper, Camara, Fassnacht, Gaudino (verletzt), Assalé (nach Afrika-Cup).