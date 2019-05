Neymar wird getunnelt und reagiert mit Frustfoul

Der Superstar wurde ausgerechnet von einem Youngster getunnelt. Neymar holte den 19-jährigen Weverton, der beim brasilianischen Serie-A-Club Cruzeiro aus Belo Horizonte unter Vertrag steht, daraufhin unsanft von den Beinen (siehe Video oben). Danach würdigte der 27-Jährige den U-20-Nationalspieler keines Blickes mehr. Werverton zählt zu zehn Teenagern, die derzeit mit der brasilianischen Nationalmannschaft trainieren können und so an sie herangeführt werden.

Neymar brach die Trainingseinheit gemäss verschiedenen Medienberichten frühzeitig ab und verliess den Platz leicht angeschlagen. Verletzt dürfte allerdings höchstens sein Ego sein.

Der Star kommt herangeflogen

Bereits vor dem Training war Neymar aufgefallen. Er liess sich in seinem privaten Helikopter einfliegen und zelebrierte seine Ankunft auf dem Trainingsgelände, das sich in der Stadt Teresópolis befindet, entsprechend. Einige Fans jubelten ihm dabei zu.

Am Montag hatte Neymar neben dem Platz einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der brasilianische Fussballverband CBF teilte mit, dass der 27-Jährige seine Captainbinde vorerst an Dani Alves (mit 138 Einsätzen Brasiliens Rekord-Nationalspieler) abtreten muss. Der Verband zog so die Konsequenzen aus Neymars Aussetzer nach dem mit PSG gegen Rennes verlorenen Cupfinal (5:6 n.P.). Der Superstar hatte auf der Tribüne einen Zuschauer geschlagen, nachdem er von diesem verbal provoziert worden war.