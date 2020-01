Neue Welt, grosser Spass

Über die Reaktionen freut sich Celestini. Weil sie ihm zeigen, dass er mit seiner Meinung nicht allein ist. Dass die Spieler seine Ideen sehr wohl verstanden haben. Für ihn bedeutet das: «Man kann ver­lieren, und trotzdem muss nicht alles schlecht sein.»

Celestini lernte als Spieler in der Fremde, in Frankreich und in Spanien, er hatte namhafte Trainer wie Alain Perrin oder Michel, Bernd Schuster oder Michael Laudrup. Perrin war der kluge Taktiker, Michel der Mann der Emotionen, Schuster pflegte einen beeindruckenden Umgang gerade mit Leistungsträgern, Laudrup setzte auf Kreativität und Ballbesitz. Als Trainer fing der 35-fache Nationalspieler in Malaga als Assistent Schusters an, bevor er selber Chef wurde und nun, via Lausanne und Lugano, in Luzern gelandet ist.

Seit vier Wochen ist er im Amt und angetan von dem, was er in der Zentralschweiz angetroffen hat. Er lobt explizit die Strukturen des Vereins, die Professionalität der Mitarbeiter, die Infrastruktur, «es ist eine andere Welt als damals in Lausanne oder auch zuletzt in Lugano», sagt er.

Der Reiz der Deutschschweiz

Als Celestini im Sommer noch im Tessin unter Vertrag stand, sass er hinter dem Schreibtisch seines Büros, das eng und frei von jedem Luxus war. «Es würde mich reizen, einmal ein Team mit Deutschschweizer Mentalität zu übernehmen», sagte er, «Mannschaften aus diesem Landesteil lassen den Gegner kaum einmal durchatmen. Die Westschweizer können zwar sehr gut Fussball spielen, verlieren aber schneller die Lust, wenn es nicht läuft. Oder finden eine Ausrede.»

Als Remo Meyer ihn anrief, war Celestini in den Ferien bei seiner Familie in Panama. Lange überlegen musste er nicht, ob er das Angebot annehmen sollte. Natürlich wollte er, weil er nicht das Gefühl hatte, ausgelaugt zu sein.

Hinter ihm lag das Kapitel Lugano, das Präsident Angelo Renzetti im Oktober beendete. Die Entlassung schmerzte Celestini, aber er hegt keinen Groll gegenüber Renzetti: «Ich glaubte daran, die Wende zu schaffen. Aber der Präsident fand, er müsse handeln. So ist Fussball.»