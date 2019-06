Mustertransfer des Musterschülers

In Frankfurt trifft Sow wieder auf Trainer Adi Hütter, der zwar erst nicht begeistert war, als YB den jungen Mittelfeldspieler 2017 verpflichtet hatte, ihn dann aber von Beginn an förderte. Sow war wichtiger Teil von Hütters Meisterequipe, ein Musterschüler – auch wenn er einmal auf die Frage, welches Buch er schon gelesen habe, antwortete: «den Ikea-Katalog».

Ideale Bedingungen

Letzte Saison vermochte sich Sow noch einmal zu steigern. Er reifte zum Schweizer Nationalspieler, überzeugte in der Liga konstant. Und in der Champions League stiess er als einer der wenigen YB-Spieler nie an seine Grenzen.

Er findet in Frankfurt ideale Bedingungen vor, weiter zu wachsen. Da ist Hütter, der ihn unbedingt verpflichten wollte. Und da ist eine Mannschaft, die zwar letzte Saison bis in den Halbfinal der Europa League vorstiess und in der Bundesliga bis zwei Spieltage vor Schluss in den Top 4 lag, aber gerade im zentralen Mittelfeld nicht sonderlich gut aufgestellt ist. «Wir sind überzeugt, dass wir eine Lösung gefunden haben, die für alle beteiligten Parteien passt», sagt Spycher. Die Karriereplanung von Sow verdiene zudem grössten Respekt. «Er zeigte bei YB während zweier Jahre tolle Leistungen und kam auch dann nicht von seinem Weg ab, als es schon bald konkrete Anfragen aus grossen Ligen gab.»

Jetzt wird Djibril Sow für seine Geduld belohnt.