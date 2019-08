Mittendrin statt nur dabei

Es scheint, als würde Michel Aebischer den Ball förmlich anziehen. Ob hinten oder vorne: Der junge Freiburger ist mittendrin.

Es läuft die erste Halbzeit im Playoff zur Champions League gegen Roter Stern Belgrad, diese Begegnung, in der es um viele Millionen und grosse Gefühle geht. Als er einmal auf sein Debüt in der Königsklasse gegen Manchester United vor bald einem Jahr blickte, da sagte Aebischer: «Ein Bubentraum ging in Erfüllung.»