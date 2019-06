Mit italienischem Rezept gegen Italien

Das ist 20 Jahre her. Für die USA war es der zweite WM-Titel nach 1991, für China ein Tiefschlag, von dem man sich lange nicht erholte. China war damals nämlich etwas ganz Grosses im Fussball der Frauen: WM-Vierter 1995, Olympia-Silber 1996. Und dann eben: dieser Final von Pasadena, gepfiffen übrigens von der Schweizerin Nicole Petignat. Die Asiatinnen hatten der Übermacht ein 0:0 abgetrotzt, Stürmerin Sun Wen wurde Torschützenkönigin. Belohnt wurden sie schlecht.

Nach dem Drama ging es mit dem Nationalteam bergab. China fehlte zwar nur einmal bei einer WM, gewann noch zweimal die Asienmeisterschaft und deklassierte Gegnerinnen aus Hongkong, Thailand oder der Mongolei auch gerne mal mit einem Stängeli. Man wagte auch Experimente, es kamen Trainer und Trainerinnen aus Schweden, Frankreich und sogar Island. Interkontinental kam China nach Pasadena aber nie weiter als in den Viertelfinal.

Mit einem 1:1-Torverhältnis im Achtelfinal

Am Dienstag in Frankreich (18 Uhr) stehen die Spielerinnen, die vor der WM noch Unterricht in Patriotismus bekamen, wieder vor dem Viertelfinaleinzug. Der Gegner ist ein schwer auszurechnender. Noch weiss man nicht so genau, was man von diesem Italien halten soll. Vielleicht konnten sich die Chinesinnen bei ihrem Lehrgang aber schon etwas abschauen: In Sachen Patriotismus machen die Italienerinnen ihren männlichen Kollegen schon Konkurrenz, die Nationalhymne schmettert auch deren ehemaliger Leadsänger Gianluigi Buffon nicht lauter.

Das mit dem Abschauen in Italien scheint Trainer Xia Xiuquan schon erledigt zu haben. Ihm war die Nationalhymne dabei wohl ziemlich egal, etwas anderes hat es ihm angetan: der altbekannte Catenaccio, ein einstiges italienisches Erfolgsrezept, perfektioniert in den 60er-Jahren von Inter Mailand, heute bloss ein Synonym für destruktiven Fussball.

Das den Chinesinnen vorzuwerfen, wäre wohl falsch. Tatsächlich aber ist es ihre Defensive, die die Taktiker auf der Welt entzücken wird. Die herausragende Figur ist die Torhüterin Peng Shimeng, 21 Jahre jung, man nennt sie auch die Chinesische Mauer. Von den lediglich 15 Torschüssen, die ihre Vorderleute in den Gruppenspielen gegen Spanien, Deutschland und Südafrika zuliessen, hielt sie 14. Ein Tor brachte nur Deutschland zustande. Und auch das mit viel Krampf.