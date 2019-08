Meisterschaft vor Augen, Ismaili im Kopf

Genau deshalb sei es eine interessante Aufgabe für ihn. «Ich sehe viel Potenzial in diesem Team. Ich will jede Spielerin individuell unterstützen, um so das Maximum herauszuholen», sagt er.

Marendaz durchlief als Fussballer die Nachwuchsabteilung bei Servette, später spielte er in der 1. Liga für Stade Nyonnais. Als Trainer war der 36-Jährige zuletzt bei Azzurri Lausanne in der 1. Liga tätig. Nun versucht er sich beim anderen Geschlecht. «Ich habe den Frauenfussball und seine Entwicklung immer verfolgt und bin sehr glücklich, gibt mir YB diese Möglichkeit.»

Ehrung für Ismaili

Ein Erfolgserlebnis konnte Marendaz mit seinem Team bereits am vergangenen Wochenende ­feiern. Dank dem 3:0-Sieg im Cup gegen Old Boys Basel haben die Bernerinnen die erste Hürde genommen.

«Wir sind bereit», sagt der zuversichtliche Trainer. Die letzte Saison beendeten die YB-Frauen auf dem 7. Rang. Marendaz will mehr. Er strebt einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. «Aber eine Einschätzung zu diesem Zeitpunkt ist schwierig. Nach einigen Spielen können wir die Ziele besser definieren.»

Heute, beim Meisterschaftsbeginn gegen Servette, können die YB-Frauen einen ersten Meilenstein setzen. Das Spiel steht ganz im Zeichen von Florijana Ismaili, die am Mittwoch postum von der Liga mit dem Award «Tor der Saison» ausgezeichnet wurde. Nebst der Schweigeminute vor dem Match wird das Team mit Trauerflor spielen.

Zudem soll es eine spezielle T-Shirt-Aktion zum Gedenken an Ismaili geben. Die Meisterschaft haben die Spielerinnen zwar vor Augen, in den Köpfen dominieren aber die Gedanken an ihren verstorbenen Captain.