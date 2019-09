Mama gestorben, Club tot

Das alles gibt es seit dem späten Dienstagabend nicht mehr: Kurz nach 23 Uhr Lokalzeit hat der Vorstand der ­English Football League den Bury FC nach 125 Jahren aus dem eng­lischen Profifussball verbannt. Nach Monaten der Irrungen und Wirrungen ist der Club aus der dritthöchsten Liga bankrott.

?????? Thank you everyone, this is overwhelming #buryfcpic.twitter.com/xOBn58EeVR — Bury Football Club (@buryfcofficial) August 27, 2019

Fans putzten das Stadion, um das erste Heimspiel der Saison zu ermöglichen. Quelle: Twitter.

Noch am Dienstagmittag ­hatten Fans das Stadion an der Gigg Lane geputzt, um das erste Heimspiel der Saison zu ermöglichen. Sie erfuhren an jenem Ort vom Aus, an dem ihr Club seit seiner Gründung im Jahr 1885 spielte. Viele begannen, an Ort und Stelle zu weinen. Seither ­erzählen sie ihre Geschichten.

Da ist der Rentner, 78, der seit siebzig Jahren an die Spiele seines Clubs gegangen ist. Da ist der 18-Jährige, der mit Stolz und Trotz vorrechnet, seine Familie sei seit über 100 Jahren mit dem Club verbunden gewesen. Da ist die Frau, die wegen der Arbeit wegzog, aber vor den Heimspielen immer ihre Mutter besuchen gegangen ist: «Traurigerweise ist vor ein paar Monaten meine Mama gestorben. Und jetzt ist mein Club auch Vergangenheit. Ich fühle mich entwurzelt.»

Verkauft für ein Pfund

Der Bury FC mag keine Grösse sein im englischen Fussball. Er hat 1900 und 1903 den FA-Cup gewonnen, fertig. Wer in der Region hochklassigen Fussball schauen will, fährt ein Stückchen nach Süden und wählt zwischen City und United. Bury liegt bloss ein paar Kilometer von Manchester entfernt. Bury steht für ganz viele englische Vereine, die zwar in unteren Ligen spielen mögen, die aber trotzdem wichtig sind für das Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Gemeinden.

Es sind Clubs, die möglicherweise nur ein paar Kilometer entfernt sind von der alles überstrahlenden Premier League, die 2018 knapp fünf Milliarden Franken umgesetzt hat. Und die doch in einer ganz anderen Welt leben. In einer Welt, in der ein Verein wie Bury für ein Pfund die Hand wechseln kann.