Luftloch im Höhenflug

Die Champions League war so nah – und ist nun doch so weit weg. Der Traum der Young Boys von einer erneuten Teilnahme an der Königsklasse endete am späten Dienstagabend in Belgrad unvermittelt und brutal. Begleitet von höhnischen «Auf Wiedersehen»-Rufen des euphorisierten Publikums im Marakana-Stadion. Die rund 50'000 Roter-Stern-Supporter feierten den Aufstieg ihres Vereins in die kontinentale Eliteliga mit Feuerwerk, Gesängen, Ekstase. Und YB bleibt die bittere Erkenntnis, zweimal die bessere Mannschaft gewesen zu sein und ohne Niederlage auszuscheiden. «Es ist hart, so zu scheitern», sagt Trainer Gerardo Seoane.